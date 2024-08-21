Kontratlar ağır yük

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Riva ziyaretinin ardından Nesine ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasının imza törenine katıldı. Başkan burada gündeme dair soruları yanıtladı. İşte satır başları:
TÜRKİYE'DE
birçok kulübün yaşadığı bir sıkıntı, bizde biraz daha fazla. Amir'in Rize'ye gidişi ile Ndour'un gelişi arasındaki saat farkına bakın. Birisi gittiği anda bizim anlaştığımız oyuncular genelde hazır oluyor.
ÇOK
çetin pazarlıklar içerisindeyiz. Gitmek istemiyorlar. Kontratlar öyle kontratlar ki... Beşiktaş'ın sırtında büyük bir yük.
TARAFTAR
bunu duymak istemiyor. Taraftar heyecan duymak, mutlu olmak istiyor.
BİZİM
birinci önceliğimiz Beşiktaşlı çocukların mutluluğu.
KENDİ
yıldızlarımız var. Semih, Demir Ege, Mustafa var. Demir Eğe hocamızın önemli yıldızlarından. Tayyip Talha sakatlıktan yeni çıktı.
ÖNCELİĞİMİZ
onları değil yabancıları göndermek.
ÇOK
iyi bir takımımızın olduğunun farkındayız. Derin bir kadro var bundan sonra.
HERKES
oynamak için mücadele edecek.
KARA
duvar için biz hazırız. İçişleri Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz.
RİVA'DA GÖRÜŞME
BAŞKAN Hasan Arat, yöneticileriyle birlikte Riva'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Arat, Hacıosmanoğlu'na kartal figürü ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Kendisine de aynı şekilde milli takım forması verildi.