Kontratlar ağır yük

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Riva ziyaretinin ardından Nesine ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasının imza törenine katıldı. Başkan burada gündeme dair soruları yanıtladı. İşte satır başları:birçok kulübün yaşadığı bir sıkıntı, bizde biraz daha fazla. Amir'in Rize'ye gidişi ile Ndour'un gelişi arasındaki saat farkına bakın. Birisi gittiği anda bizim anlaştığımız oyuncular genelde hazır oluyor.çetin pazarlıklar içerisindeyiz. Gitmek istemiyorlar. Kontratlar öyle kontratlar ki... Beşiktaş'ın sırtında büyük bir yük.bunu duymak istemiyor. Taraftar heyecan duymak, mutlu olmak istiyor.birinci önceliğimiz Beşiktaşlı çocukların mutluluğu.yıldızlarımız var. Semih, Demir Ege, Mustafa var. Demir Eğe hocamızın önemli yıldızlarından. Tayyip Talha sakatlıktan yeni çıktı.onları değil yabancıları göndermek.iyi bir takımımızın olduğunun farkındayız. Derin bir kadro var bundan sonra.oynamak için mücadele edecek.duvar için biz hazırız. İçişleri Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz.BAŞKAN Hasan Arat, yöneticileriyle birlikte Riva'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Arat, Hacıosmanoğlu'na kartal figürü ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Kendisine de aynı şekilde milli takım forması verildi.