Okan Buruk: Hakemin yönetimi beni rahatsız etti

Cezası dolayısıyla tribünde yer alan Okan Buruk maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

"İlk yarı özellikle rakip kalede tehlikeler yaratmaya çalıştık. İlk yarının sonunda ikinci golü yedik, daha güçlü bir şekikde oyunumuzu ortaya koyabilirdik. İkinci yarının başında da çok iyi başlamadığımız bölümlerdi. 2-1'i yakaladıktan sonra çok daha iyi oynadık. Maçın genelinde çok fazla pozisyona girdik. İki golden daha fazlasını atabilirdik, üçüncü golü şanssız bir şekilde yedik.

"OYUNUN ÇOK DURDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Bazen oyunculardan biz hem topa atlamalarını hem bir ayaklarını kaldırmaları hem de iki ellerinin kapalı olmasını istiyoruz bu çok zor bir şey, fizik kurallarına aykırı burada hakem buna penaltı diyor buna da saygı duymak gerekiyor. İlk sarı kartın Abdülkerim'e yanlış gösterdiğini düşünüyorum. Maçın başında iki takıma da çok gereksiz sarı kartlar gösterildi ve oyun içinde oyunun çok durduğunu düşünüyoum. İsviçre'de bir takımla oynuyoruz ve Alman hakem burada maçı yönetiyor. Dünya Kupası'nda eski bir oyuncumuzla sorun yaşamış hakem buraya atanıyor. Bunlar tabii ki futbolun içinde olabilecek herkesin düşünmediği şeyler ama inşallah biz de ikinci maça Azeri hakem bekleriz. Yine Türkçe konuşan Azeri hakem bizim maçımızı yönetirse seviniriz."

"OPSİYONLARIMIZ ÇOĞALACAK"

"Savunma anlamında sıkıntı olduğunu kesinlikle düşünüyorum, yediğimiz gollerden verdiğimiz pozisyonlarda belli. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. İstediğimiz seviyeye daha net bir şekilde gelmemiz gerekiyor ve burada da defans oyuncularımızın daha çabuk forma girmesi gerekiyor. Davinson ile ilgili durumumuza bakacağız onu ikinci maça yetiştirmemiz gerekiyor. Kaan dönüyor bu anlamda opsiyonlarımız çoğalacak. Batshuayi, Icardi iyi bir oyun ortaya koydular."

MUSLERA'NIN DURUMU

"Muslera ile konuştum sert bir darbeden dolayı sinir sıkışması gibi bir şey oldu. Ama önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum bir sonraki maça bizimle beraber olacaktır. Saha kenarında olmayacağım ama tribünde taraftarımızla beraber olacağım. Atmosfer yaratacağız, oyun olarak da daha iyisini yapıp daha iyi yere geleceğiz ama tabii ki saha kenarında olmak isterdim. İkinci maç için oyuncularıma ve teknik ekibime güveniyorum".

