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Giriş Tarihi: 21.8.2024

Pep ikna etti, City’ye dönüyor

İlkay Gündoğan için Barcelona sonrasında birçok adres gösterilse de Guardiola ile görüşen oyuncu Ada yolunda

Pep ikna etti, City’ye dönüyor
Almanya Milli Takımı'na veda eden İlkay Gündoğan'ın transferi için çok sayıda kulüp hazır bekliyor! Ancak 33 yaşındaki oyuncunun rotası, eski takımı Manchester City'ye çevrilmiş durumda. 6 sezon formasını giydiği City'den geçtiğimiz sezonun başında ayrılan ve bedelsiz olarak Barcelona'ya giden yıldız orta saha, Katalan ekibinin mali problemleri sonrasında ayrılık için yeniden valizlerini toplamaya başladı. Herkes İlkay'ın yeni kulübünü merak ederken, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola devreye girdi ve "Geri dön" diyerek oyuncusunu çağırdı. Pep ile İlkay arasında önceki gün bir görüşme gerçekleştirilirken İngiliz basınına göre; geri dönüş için son aşamaya gelindi. Oyuncuya ayrıca Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'dan teklifler bulunuyor.
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Pep ikna etti, City’ye dönüyor
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