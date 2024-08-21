Pep ikna etti, City’ye dönüyor

Almanya Milli Takımı'na veda eden İlkay Gündoğan'ın transferi için çok sayıda kulüp hazır bekliyor! Ancak 33 yaşındaki oyuncunun rotası, eski takımı Manchester City'ye çevrilmiş durumda.Katalan ekibinin mali problemleri sonrasında ayrılık için yeniden valizlerini toplamaya başladı. Herkes İlkay'ın yeni kulübünü merak ederken, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola devreye girdi ve "Geri dön" diyerek oyuncusunu çağırdı. Pep ile İlkay arasında önceki gün bir görüşme gerçekleştirilirken İngiliz basınına göre; geri dönüş için son aşamaya gelindi.