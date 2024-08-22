İlkay yuvasına döndü

Barcelona yönetimine ayrılık talebini bildiren İlkay Gündoğan'ın yeni durağı belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemini meşgul eden 33 yaşındaki orta saha, 1 sezonun ardından 6 yıl formasını terlettiği Manchester City ile el sıkıştı.
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çağrısına kayıtsız kalamayan İlkay, eski hocasıyla yüz yüze görüşme gerçekleştirdi ve İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı. Türk asıllı Alman oyuncu, 1 yıl opsiyon Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalayacak.
M.City bu transfer için Barcelona'ya ücret ödemeyecek.
98 GOLE KATKI YAPTI
İLKAY
, M.City'de 304 maça çıkarken 60 gol ve 38 asist kaydetti. Deneyimli oyuncu; Premier Lig (5), Şampiyonlar Ligi, F.A. Cup (2), İngiltere Lig Kupası (4) ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.