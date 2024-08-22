İlkay yuvasına döndü

Barcelona yönetimine ayrılık talebini bildiren İlkay Gündoğan'ın yeni durağı belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemini meşgul edenGök Maviler'in teknik direktörü Pep Guardiola'nınçağrısına kayıtsız kalamayan İlkay, eski hocasıyla yüz yüze görüşme gerçekleştirdi ve İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı.M.City bu transfer için Barcelona'ya ücret ödemeyecek., M.City'de 304 maça çıkarken 60 gol ve 38 asist kaydetti. Deneyimli oyuncu; Premier Lig (5), Şampiyonlar Ligi, F.A. Cup (2), İngiltere Lig Kupası (4) ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.