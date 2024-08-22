Kastı olmasa da sorumlusu Ali Koç!

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. Sepil, "Ali başkan sahaya indiğinde oraya neden gittiği, amacı ve endişesinin ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Ben 11 yıllık futbol geçmişimde ilk kez böyle bir şey görüyorum.Bu olayların çıkmasının sebebi, kasti olmasa bile Ali Koç'un hiçbir şekilde anlayamadığımız nedenle sahanın içine girmesi ve misafir tribününe yürümesidir. Fenerbahçe ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanının itilerek düşürülmesi asla kabul edilemez.Hepimiz bütün bu olayda şoke olduk" ifadelerini kullandı.açtan bir gün önce Fenerbahçeli yöneticilerin loca istediklerini belirten Sepil, "Elimizde ne loca ne de kombine satışlarından ötürü biletimiz kaldı. Fenerbahçe Kulübü bizim yöneticilerimizi aradığındaBaşkanımız Rasmus Ankersen, Ali Koç'a nezaket ziyareti yaparak 'hoş geldin' demek istiyor.şeklinde konuştu.