Muleka’nın yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı...

Beşiktaş'ta elden çıkartılacak oyuncular listesinde yer alan Jackson Muleka'nın yeni takımı belli oldu. Bir süredir transfer görüşmeleri yapan Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a transfer oldu.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Demokratik Kongolu futbolcu, Suudi ekibine 1 yıllığına 1 milyon Euro karşılığında kiralanırken yapılan mukaveleye şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi konuldu.

Al-Kholood kümede kalması halinde siyah-beyazlılar, 1.5 milyon Euro bonservis bedeli alarak oyuncunun mülkiyetini karşı tarafa verecek. Bu gelişmenin ardından kontenjanda yer açan Beşiktaş, Angelo'yu kiralayacak. Kartal, 19 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat ile anlaşırken Chelsea ile satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürüyor.