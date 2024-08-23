Dursun Özbek’ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin katıldı.

G.SARAY SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALADI

Başkan Özbek, sponsorluk anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "AHL Pay, bundan sonra formalarımızın şortlarında yer alacak. Elektronik paranın kullanım alanı ülkemizde büyümeye devam ediyor. İşbirliğimizin de büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Onların verdiği katkıyla Galatasaray, daha büyük başarılara ulaşacak. Buna da inancım tam." ifadelerini kullandı.

ÖZBEK'TEN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Başkan Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi: "Biliyorsunuz transfer sezonu devam ediyor. Ayrılan oyuncular oluyor. Bu süreçte kaptanlıklarda da değişiklikler yapılabiliyor. Bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek sahada sanki 11 tane kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır."

Transfer konusuna da değinen Başkan Dursun Özbek, "Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezon değişiyor. Bu süreçte kaptanlıklarda değişiklikler yapılabiliyor. Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkes sahada sanki 11 kaptan var gibi Galatasaray'a hizmet etmelidir." açıklamasını yaptı.

"Transfer döneminin sonuna kadar transferin içindeyiz. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. 2025'teki hedefimiz Avrupa'da da başarılı olmak. Amacımız bu başarıyı getirecek takımı oluşturmak."