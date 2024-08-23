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Giriş Tarihi: 23.8.2024 13:16 Son Güncelleme: 23.8.2024 13:18

İbrahim Hatipoğlu'ndan Rafa Silva açıklaması!

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva hakkında açıklama yaptı. Hatipoğlu, Rafa Silva'nın bu sezon G.Saray'ın transfer gündemine olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

ÖMER ÖZCAN
İbrahim Hatipoğlu’ndan Rafa Silva açıklaması!

Şampiyonlar Ligi play-off maçında Young Boys' mağlup olan Galatasaray, rövanş maçı için çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Rafa Silva'ya bu sezon ilgisi oldu mu?

İbrahim Hatipoğlu, Rafa Silva'nın G.Saray'ın transfer gündemine gelip gelmediği konusunda açıklamada bulundu. Hatipoğlu, "Biz yönetime geldiğimizde hiçbir transfer bitmek üzere değildi. Rafa Silva'nın yerinde Mertens ile sözleşme imzaladık. Rafa Silva da satılık oyuncu konumundaydı ama hiç ilgimiz olmadı. Farklı iddialar da gündeme geldi fakat doğru değil." ifadeleri kullandı.

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İbrahim Hatipoğlu'ndan Rafa Silva açıklaması!
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