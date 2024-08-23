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Giriş Tarihi: 24.8.2024 00:25

Son şampiyon Bayer Leverkusen, yine son dakikalarda kazandı

Bundesliga'nın ilk haftasında son şampiyon Bayer Leverkusen, deplasmanda Mönchengladbach ile karşılaştı. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen 3-2 kazandı.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, yine son dakikalarda kazandı

Mücadelenin ilk yarısında Leverkusen'in gollerini 12. dakikada Granit Xhaka ve 38. dakikada Florian Wirtz kaydetti.

İlk yarı, Leverkusen'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı Mönchengladbach'ta 59. dakikada Nico Elvedi ve 85. dakikada Tim Kleindienst'in attığı goller skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelede dakikalar 90+11'i gösterirken Leverkusen'den Florian Wirtz, penaltı kullanmak için topun başına geçti. Penaltıyı kaçıran Wirtz, kalecinin ellerinden dönen topu ağlarla buluşturdu.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, hanesine 3 puanı yazdırdı. Mönchengladbach ise lige puansız başladı.

Bir sonraki hafta Leverkusen, Leipzig'i konuk edecek. Mönchengladbach ise deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelecek.

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Son şampiyon Bayer Leverkusen, yine son dakikalarda kazandı
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