Haber hattı

Bellingham 1 ay yok forma Arda Güler'in
REAL
Madrid'de Jude Bellingham'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasıyla Arda Güler'e forma şansı doğdu. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; teknik direktör Carlo Ancelotti, Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor. Bunlardan biri 38 yaşındaki Luka Modric olurken diğeri ise milli yıldızımız Arda Güler. 19 yaşındaki yetenek, Bellingham'ın sakatlığı sonrası Real Madrid'de formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi.
Bu sezon Real Madrid'de 2 maça çıkan Arda, bu karşılaşmalarda 5 dakika süre alabildi.
Bertuğ'un yeni durağı Getafe oldu
CHAMPIONSHIP
ekibi Norwich City'ye transferi sağlık sorunlarından dolayı son anda iptal olan milli santrfor Bertuğ Yıldırım'ın yeni durağı İspanya oldu. Milli futbolcu, Getafe ile sözleşme imzaladı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Rennes'de geçen sezon 28 maçta ter döken Yıldırım, 1 gol ve 2 asist üretti. Kariyeri boyunca toplam 112 maça çıkan genç forvet, 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.
F.Bahçe'den 54 kişi hakkında suç duyurusu
FENERBAHÇE
, Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan olaylar çerçevesinde kulübümüz ve başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır.
Bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında tedbir kararları uygulanmıştır. Konuyla ilgili TFF nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmaktadır" denildi.