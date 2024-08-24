Haber hattı

Madrid'de Jude Bellingham'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasıyla Arda Güler'e forma şansı doğdu. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; teknik direktör Carlo Ancelotti, Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor. Bunlardan biri 38 yaşındaki Luka Modric olurken diğeri ise milli yıldızımız Arda Güler.Bu sezon Real Madrid'de 2 maça çıkanekibi Norwich City'ye transferi sağlık sorunlarından dolayı son anda iptal olan milli santrfor Bertuğ Yıldırım'ın yeni durağı İspanya oldu.Rennes'de geçen sezon 28 maçta ter döken Yıldırım, 1 gol ve 2 asist üretti. Kariyeri boyunca toplam 112 maça çıkan genç forvet, 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi., Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşananBazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında tedbir kararları uygulanmıştır. Konuyla ilgili TFF nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmaktadır" denildi.