İlkay parayı değil City’yi tercih etti

Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan, 1 sezonun ardından eski takımı Manchester City'ye geri döndü.
Adı Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılan yıldız orta saha oyuncusu için yapılan açıklamada, "Hepimizin beklediği an; yeniden hoş geldin İlkay"
ifadeleri kullanıldı. Katalan ekibinden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen yüksek maaş tekliflerini elinin tersiyle iten 33 yaşındaki futbolcu, Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İlkay Gündoğan, 2016 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılarak Manchester City'ye imza atmış ve burada 5 Premier Lig şampiyonluğu, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı.