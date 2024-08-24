İlkay parayı değil City’yi tercih etti

Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan, 1 sezonun ardındanAdı Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılan yıldız orta saha oyuncusu için yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı. Katalan ekibinden ayrıldıktan sonraİlkay Gündoğan, 2016 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılarak Manchester City'ye imza atmış ve burada 5 Premier Lig şampiyonluğu, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı.