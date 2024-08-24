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Giriş Tarihi: 24.8.2024

İlkay parayı değil City’yi tercih etti

İlkay parayı değil City’yi tercih etti
Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan, 1 sezonun ardından eski takımı Manchester City'ye geri döndü. Adı Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılan yıldız orta saha oyuncusu için yapılan açıklamada, "Hepimizin beklediği an; yeniden hoş geldin İlkay" ifadeleri kullanıldı. Katalan ekibinden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen yüksek maaş tekliflerini elinin tersiyle iten 33 yaşındaki futbolcu, Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İlkay Gündoğan, 2016 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılarak Manchester City'ye imza atmış ve burada 5 Premier Lig şampiyonluğu, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı.
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İlkay parayı değil City’yi tercih etti
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