İsmet Taşdemir: "İlkleri yaşamak çok güzel oldu"

Süper Lig'deki ilk galibiyetlerini aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kulübümde 3 seneyi bitirdik, 4'üncü seneye girdik. Bu serüvene 2'nci Lig'de başladık. Süper Lig'de devam ediyoruz. Çok keyifli bir süreçteyiz ama bu süreçte çok büyük emek var. Şimdi daha büyük emek olacak. Gecikmeli galibiyet oldu bizim için. İlk haftada da kazanabilirdik. İlkler çok önemlidir benim için de ilk oldu" diye konuştu.

"İLKLERİ YAŞAMAK ÇOK GÜZEL OLDU"

Çalışmalarını üzerine koyarak sürdüreceklerini belirten İsmet Taşdemir, "Burada kalmayacağız yolumuza devam edeceğiz. İlk 2 haftada da doğru oyun vardı ama kopmalar da vardı. Bu maçta kopmalar yaşamadık. Oyuncuların isteği ve arzusu galibiyeti getirdi. Oyun planlarımız var, oyuncularımız da planları gerçekleştirecek yetenekte ve kalitede. Konyaspor'un kadrosu kaliteli, iyi bir takım, iyi bir camia. Yıllardır Süper Lig'de mücadele ediyor. Bu takıma karşı galibiyet almak da önemliydi. Duran topa çare bulamadık. Bizim için başlangıç oldu. Galibiyetimizin sevincini yaşayacağız sonra çalışacağız. Puscas çok kısa sürede geldi, çok olumlu buldum. Puscas çok da hazır olmamasına rağmen onunla maça başlamayı uygun gördüm, iyi ki de öyle yapmışım. Oyuncumuz çok daha iyi olacak" yorumunu yaptı.

"İLK YARIDA İSTEMEDİĞİMİZ BİR OYUN VARDI"

Konyaspor Teknik Sorumlusu Serkan Albayrak ise istedikleri pozisyonları yakalayamadıklarını dile getirdi. Bodrum FK'yı kutlayan Albayrak, "İlk yarıda gerçekten istemediğimiz bir oyun vardı. Kendi adımıza tahmin etmediğimiz bir oyun oldu. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle orta sahayı topa basan ve pas yapan bir sisteme dönüştürmeye çalıştık. Rakip sahada oynasak da net pozisyonlar üretemedik. Eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Diğer müsabakalarda gösterilen mücadele ve reaksiyon bu maçta olmadı. Bizi üzen bu oldu" dedi.

"EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ"

Oyuncular iyi efor sarf ettiğini anlatan Serkan Albayrak, "Ama istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. Bu oyun bizi tatmin etmedi. Oyunu biraz daha geliştirmeye yönelik çalışmalarımız olacak. Topa sahipken de pozisyonlar bulmalıyız. Bitiricilikte de iyi olmalıyız. İlk yarıda beklediğimiz oyunu oynayamadık. İki stoperimizden bir tanesini oyuna sokamadık. Jevtovic'i stopere çektik, oyun kurması adına. Topun bizde kalması önemli ama pozisyon üretemiyorsak sıkıntı olur. Savunma arkasına yapmayı planladığımız koşular eksik kaldı. Sorunlarımızı, eksikliklerimizi biliyoruz. Güç ve mücadele anlamında sıkıntı yok ama pozisyon üreten takım olmalıyız" cümlelerini kurdu.