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Giriş Tarihi: 24.8.2024 10:17

Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson Fernandes küllerinden doğdu!

Son dakika haberi: Beşiktaş'a geldiği günden bu yana orta sahadaki mücadeleci futboluna rağmen hücumda yeteri kadar takıma katkı sağlayamadığı için eleştirilen Gedson Fernandes, yeni sezonda ortaya koyduğu futbolla beklentileri karşılayacağının mesajını verdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson Fernandes küllerinden doğdu!

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana orta sahadaki mücadeleci futboluna rağmen hücumda yeteri kadar takıma katkı sağlayamadığı için eleştirilen Gedson Fernandes, yeni sezonda ortaya koyduğu futbolla beklentileri karşılayacağının mesajını verdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde daha hücumcu bir kimliğe bürünen Portekizli yıldız, Lugano'ya iki şık gol atarak maçın yıldızı oldu. 25 yaşındaki orta saha, Beşiktaş kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında ağları sarstı. Ayrıca siyah-beyazlı takımda ilk defa bir maçta iki gol birden atmayı başardı. Bu sezon dört karşılaşmaya da 11'de başlayıp, 90'ar dakika sahada kalan Gedson Fernandes, Giovanni van Bronckhorst'un en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson Fernandes küllerinden doğdu!
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