Süper Lig’in efsane teknik direktörlerinden Christoph Daum, hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum hayatını kaybetti. Vefat haberini, eski futbolcu Ümit Özat sosyal medya hesabından paylaştı.

Özat şu ifadeleri kullandı:

"Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu."

70 yaşındaki Alman teknik adam Daum, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Daum, kariyerinde birçok başarıya imza atmıştı.