Fenerbahçe’nin rakibi Rizespor | İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler deplasmandan 3 puanla dönmek isterken, ev sahibi takım sahasında puan veya puanlar alma peşinde. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER

Rizespor:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maçı, Turgut Doman yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

SON 11 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.