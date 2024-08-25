Real Madrid - Valladolid maçı öncesi Arda Güler gelişmesi!

La Liga'da 2. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon Bernabeu'da ilk maçına çıkacak olan Real Madrid, Real Valladolid'i konuk ediyor. Hafta içinde Jude Bellingham'ın sakatlanmasının ardından yerini alacak kişi için Luka Modric ve Arda Güler isimleri öne çıkmıştı.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER KARARI

Valladolid maçı öncesi Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu. Carlo Ancelotti, milli oyuncumuz Arda Güler'i Valladolid karşısında ilk 11'de oynatma kararı aldı.

Real Madrid'in Valladolid karşısındaki 11'i: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Mbappe, Vinicius