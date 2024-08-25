Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred Rize’de şov yaptı! Kariyerinde bir ilk...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Kanarya'da Fred attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi.
FRED SERT ŞUT ÇEKTİ!
Karşılaşmanın 15. dakikasında Fenerbahçe'de Fred, çektiği sert şutla ağları bularak takımını 1-0 öne geçirdi.
FRED'DEN YİNE ENFES GOL
Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza alanı içinde gelen topu beklemeden gelişine şut çeken Fred, attığı golle takımını 3-0 öne geçirirken kendisinin de ikinci golünü atmayı başardı.
FRED'DEN HAT TRICK
Çaykur Rizespor maçına damga vuran Fred, maçta Hat trick yapmayı başardı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Dzeko'nun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Fred, maçta 3 gol atmayı başardı.