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Giriş Tarihi: 26.8.2024 11:01

Bandırma'da kazanan yok

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

AA
Bandırma’da kazanan yok
Teksüt Bandırmaspor 0 - 0 Ahlatcı Çorum FK

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (Dk. 80 İbrahim Kaya), Paulinho, Doğan Can Davas (Dk. 46 Paixao), Nomel (Dk. 80 Mulumba), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 64 Diakhaby), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 90+2 Tunahan Ergül), Verheydt, Boudjemaa (Dk. 84 Avounou), Kerem Kalafat, Geraldo (Dk. 84 Ahmethan Köse), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk. 78 Kadir Seven)

Sarı kartlar: Dk. 56 Ferhat Yazgan, Dk. 65 Boudjemaa, Dk. 86 Atakan Akkaynak, Dk. 90+1 Verheydt, Dk. 90+3 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 90+4 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 77 Mexer (Teksüt Bandırmaspor)

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Bandırma'da kazanan yok
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