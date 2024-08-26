BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ante Rebic’e yeni talip

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Ante Rebic, kendisine verilen şansları etkisiz kılarak değerlendirememişti. Milan dönemi sonrası Beşiktaş'ta geçirdiği sezonda 23 maçta şans bulan Hırvat oyuncu; 1 gol, 3 asistlik skor katkısı yapmıştı.

YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, kadrosunda düşünmediği Ante Rebic ile yollarını ayırdığını 31 Temmuz'da resmen açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir'' ifadelerine yer verilmişti.

SCHALKE İLE GÖRÜŞÜYOR

Ante Rebic, kariterinde büyük bir yükseliş gerçekleştirdiği Almanya'ya ikinci lig düzeyinde dönebilir. Nicolo Schira, 30 yaşındaki oyuncu ile Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün ilgilendiğini ve iki tarafın görüşmelerde bulunduğunu belirtti. (Sporx)