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Giriş Tarihi: 26.8.2024 14:20 Son Güncelleme: 26.8.2024 14:23

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Joao Mario iddiası

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Rafa Silva ve Immobile gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılara son olarak Benfica'nın sol kanat oyuncusu Joao Mario'nun transfer edilebileceği yazıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Joao Mario iddiası

Beşiktaş için Portekiz'den Joao Mario iddiası gündeme geldi. Record'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı takım, Benfica forması giyen 31 yaşındaki sol kanat ile ilgileniyor. Joao Mario'nun kariyerindeki bir sonraki adımı düşündüğü ve Benfica'dan ayrılmasının muhtemel senaryo olduğu yazıldı.

AYRILIK İÇİN AÇIKLAMA

Benfica Teknik direktörü Roger Schmidt de Mario'nun olası ayrılığı hakkında, ''Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimali var. ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Mario'nun Benfica ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve orta sahada da görev alabilen Joao Mario, Benfica'da çıktığı 149 maçta 36 gol attı ve 26 asist yaptı. (Sporx)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Joao Mario iddiası
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