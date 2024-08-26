BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst o yıldızın üstünü çizdi

Beşiktaş'ın geçen sezonun başında Rus ekibi CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Kazak sol bek Bakhtiyor Zaynutdinov bu sezon tam anlamıyla kayıplara karıştı. Siyah-beyazlılar'da Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst tarafından Slovenya'daki hazırlık kampına götürülmeyen 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'daki hazırlık maçında da süre bulamamıştı.

Genç teknik adamın resmi maçların kadrosuna da almadığı Kazak sol bekin takımdaki durumu, belirsizliğini koruyor. Mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılan Zaynutdinov'un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Rusya'dan gelen teklifleri reddeden sol bekin takımda kalmak istediği ifade ediliyor.

SEZON ÖNCESİ KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından Slovenya kampına götürülmesine rağmen Shakhtar ve Grazer maçlarında süre bulamadı. (Fanatik)