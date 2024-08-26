FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko alev aldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken sahadan 5-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler Fred'in 3, Dzeko ve Alikulov'un kendi kalesine attığı gollerle 3 puana uzandı.

DZEKO ALEV ALEV

Fenerbahçe Kaptanı Edin Dzeko 2024-25 sezonunda çıktığı 7 resmi maçta 7 gol attı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez ağları sarsan Bosnalı yıldız geçen sezonla birlikte son 4 Süper Lig karşılaşmasında birer gol sevinci yaşadı. Bosna Hersekli santrfor, Süper Lig kariyerinde üst üste 4 maçta rakip fileleri havalandırdığı seriyi yakaladığı Ekim 2023'te Çaykur Rizespor'a karşı yine 1 gol kaydetmişti. (Hürriyet)