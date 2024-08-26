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Giriş Tarihi: 26.8.2024 14:40 Son Güncelleme: 26.8.2024 14:40

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gözler sol bek transferine çevrildi

Son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, gözler sol bek transferine çevrildi. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması sonrası Oosterwolde dışında sol beke alternatifi kalmayan sarı-lacivertliler en kısa sürede bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Gözler sol bek transferine çevrildi

Fenerbahçe'de artık gözler sol bek transferine çevrildi. Ferdi Kadıoğlu'nun vedası sonrası kadroyu güçlendirme çalışmaları hızlandıran sarı-lacivertliler, Sportif Direktör Mario Branco ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda mesaisini artırdı, girişimlere başladı.

Chelsea'den Ben Chilwell'i ön plana alan kanarya, 27 yaşındaki sol bekin dışında Archie Brown ve Guilherme Arana'yı da listeye dahil etti. Özellikle Gent'ten 22 yaşındaki Brown, Jose Mourinho'nun beğendiği isimlerden biri olarak dikkat çektiği öğrenildi.

GUİLHERME ARANA LİSTEDE YER ALDI

Son olarak Brezilyalı yıldız Guilherme Arana listede yer aldı. Atletico Mineiro'da oynayan 27 yaşındaki futbolcunun Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, 2 Eylül'e kadar sol bek transferini netleştirmeyi amaçlıyor. Ferdi'nin ayrılması sonrası Jayden Oosterwolde dışında sol beke alternatif kalmadı. Levent Mercan ise Jose Mourinho'nun ana planlarına dahil olamadı. Kısa sürede sol bek konusunun resmiyete döküleceği ifade edildi. (Sporx)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Gözler sol bek transferine çevrildi
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