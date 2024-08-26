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Giriş Tarihi: 26.8.2024 15:33

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joshua King'e Premier Lig'den sürpriz talip!

Jose Mourinho yönetiminde yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen ve son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0'la rahat bir şekilde geçen Fenerbahçe'de, yıldız futbolcu Joshua King'e Premier Lig ekiplerinden Luton Town talip oldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joshua King’e Premier Lig’den sürpriz talip!

Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0'lık net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerle Temmuz 2024 tarihinde sözleşmesinin süresi dolan Joshua King'in o tarihten bu yana kulüp arayışları mevcuttu. Norveçli yıldıza sürpriz bir Premiere Lig ekibi talip oldu. FLW'nin haberine göre ada ekiplerinden Luton Town, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ile 54 maça çıkan Joshua King'in 12 gol, 7 asistlik skor katkısı vardı. Haberde ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun transferinin Luton'un sezon hedeflerine ulaşması yolunda faydalı olacağı belirtildi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Joshua King'e Premier Lig'den sürpriz talip!
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