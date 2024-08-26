FENERBAHÇE HABERLERİ: Sofyan Amrabat transferinde yeni gelişme

Orta saha transferi için Fenerbahçe'nin listesinde olan Sofyan Amrabat için önemli gelişmeler yaşandı. Corriere Dello Sport'a göre; Sofyan Amrabat'ın gelecek durumu belli oldu.

Yıldız oyuncu Amrabat'ın Fiorentina'da kalmaya yakın olduğu belirtildi. Fiorentina'ya Amrabat için beklenen teklifin gelmediği aktarıldı.

MCTOMINAY DE TRANSFER OLUYOR

Öte yandan adı Fenerbahçe ile geçen Scott McTominay'in de Napoli'ye transfer olacağı kaydedildi. Napoli'nin 30 milyon euroya yakın bir bedelle transferi bitireceği bilidirildi. (Sporx)