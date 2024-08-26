Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ: Sofyan Amrabat transferinde yeni gelişme
Giriş Tarihi: 26.8.2024 13:18 Son Güncelleme: 26.8.2024 13:55

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sofyan Amrabat transferinde yeni gelişme

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak orta saha transferi için Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sofyan Amrabat transferinde yeni gelişme

Orta saha transferi için Fenerbahçe'nin listesinde olan Sofyan Amrabat için önemli gelişmeler yaşandı. Corriere Dello Sport'a göre; Sofyan Amrabat'ın gelecek durumu belli oldu.

Yıldız oyuncu Amrabat'ın Fiorentina'da kalmaya yakın olduğu belirtildi. Fiorentina'ya Amrabat için beklenen teklifin gelmediği aktarıldı.

MCTOMINAY DE TRANSFER OLUYOR

Öte yandan adı Fenerbahçe ile geçen Scott McTominay'in de Napoli'ye transfer olacağı kaydedildi. Napoli'nin 30 milyon euroya yakın bir bedelle transferi bitireceği bilidirildi. (Sporx)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Sofyan Amrabat transferinde yeni gelişme
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