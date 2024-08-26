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Giriş Tarihi: 26.8.2024 12:19 Son Güncelleme: 26.8.2024 12:22

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'dan sol bek hamlesi!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Derrick Köhn'ün son maçlarda gösterdiği performanstan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye transfer yapmak için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’dan sol bek hamlesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Derrick Köhn'ün performansından memnun değil. Sarı-kırmızılılar sol bek transferi için harekete geçti.

G.SARAY'A İMZAYA GELİYOR

Sol bek arayışlarını sürdüren yönetim, aradığı oyuncuyu Fransa'da buldu. Bir süredir Monaco ile görüşme halinde Galatasaray yönetimi Ismail Jakobs ile anlaşmaya vardı. Okan Buruk'un da onayından geçen sol bek oyuncu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

Senegalli oyuncu için geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerden beklenen sonucu alamayan yönetim, masadaki pazarlıkların ardından bu transferde mutlu sona çok yakın.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Fanatik'te yer alan bir habere göre ise Galatasaray yönetimi, kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro önerirken, satın alma opsiyonu 7 milyon Euro civarında olacak.

Toplam bonservis bedeli konusunda kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Fransa devi Monaco ile anlaşma için görüşmeler devam ediyor. (Milliyet)

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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'dan sol bek hamlesi!
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