GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’dan sol bek hamlesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Derrick Köhn'ün performansından memnun değil. Sarı-kırmızılılar sol bek transferi için harekete geçti.

G.SARAY'A İMZAYA GELİYOR



Sol bek arayışlarını sürdüren yönetim, aradığı oyuncuyu Fransa'da buldu. Bir süredir Monaco ile görüşme halinde Galatasaray yönetimi Ismail Jakobs ile anlaşmaya vardı. Okan Buruk'un da onayından geçen sol bek oyuncu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

Senegalli oyuncu için geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerden beklenen sonucu alamayan yönetim, masadaki pazarlıkların ardından bu transferde mutlu sona çok yakın.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Fanatik'te yer alan bir habere göre ise Galatasaray yönetimi, kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro önerirken, satın alma opsiyonu 7 milyon Euro civarında olacak.

Toplam bonservis bedeli konusunda kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Fransa devi Monaco ile anlaşma için görüşmeler devam ediyor. (Milliyet)