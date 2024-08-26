GALATASARAY HABERLERİ: Orta sahaya yıldız transfer geliyor!

Yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşarak mayıs ayında göğsüne 25. yıldızın getirdiği beşinci yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

PIOTROWSKI BOMBASI!

Oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu arayan Galatasaray'ın listesine giren son isim Ludogorets forması giyen Jakub Piotrowski oldu. Bulgar ekibindeki performansıyla adından söz ettiren 26 yaşındaki oyuncu için ilk girişim gerçekleştirildi. Durumu sorulan ve fiyatı araştırılan yıldız futbolcu, 2022'de Düsseldorf'tan 1.5 milyon euroya transfer edilmişti. Yeşil beyazlı ekiple çıktığı 107 karşılaşmada 20 gol atıp 17 de asist üretti. Hem ön libero hem merkez orta saha hem de 10 numarada oynayabiliyor.

Piotrowski'nin kariyerinde 1 Belçika ligi, 1 Belçika Kupaıs, 2 Bulgaristan ligi, 2 Bulgaristan Kupası ve 2 Bulgaristan Süper Kupası bulunuyor. Polonyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro. (Fanatik)