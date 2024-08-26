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Giriş Tarihi: 26.8.2024 15:39

Göztepe, Tahkim Kurulu'na itiraz etti

Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini açıkladı.

İHA
Göztepe, Tahkim Kurulu’na itiraz etti

Süper Lig'in 2. haftasında oynadığı Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, bu kararın değişmesi veya indirim alması için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararına ilişkin itirazımızı Tahkim Kurulu'na yapmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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Göztepe, Tahkim Kurulu'na itiraz etti
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