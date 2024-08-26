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Giriş Tarihi: 26.8.2024 10:50

Ümraniye, Ankara'da kazandı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

AA
Ümraniye, Ankara’da kazandı
MKE Ankaragücü 0 - 1 Central Hospital Ümraniyespor

Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kadir Beyaz

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Mert Çetin (Dk. 86 Hasan Nazarov), Aleksis Özçakmak, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Kitsiou), Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Dk. 46 Bajic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Cem Tuna Türkmen), Bassogog, Rodrigues, Dadashov
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Furkan Apaydın (Dk. 63 Batuhan Arıcı), Cavare, Benny (Dk. 79 Mehmet Ali Büyüksayar), Bardhi (Dk. 63 Atalay Babacan), Serkan Göksu (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Oğuz Yıldırım, Hoti, Soukou (Dk. 79 Barış Ekincier), Minchev

Gol: Dk. 41 Hoti (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Furkan Apaydın, Dk. 8 Bardhi, Dk. 76 Cihan Topaloğlu, Dk. 82 Cavare, Dk. 90 Atalay Babacan (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 8 Efkan Bekiroğlu, Dk. 77 Cem Tuna Türkmen, Dk. 90+4 Kitsiou, Dk. 90+7 Rodrigues (MKE Ankaragücü)

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Ümraniye, Ankara'da kazandı
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