Ümraniye, Ankara’da kazandı

Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kadir Beyaz
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Mert Çetin (Dk. 86 Hasan Nazarov), Aleksis Özçakmak, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Kitsiou), Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Dk. 46 Bajic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Cem Tuna Türkmen), Bassogog, Rodrigues, Dadashov
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Furkan Apaydın (Dk. 63 Batuhan Arıcı), Cavare, Benny (Dk. 79 Mehmet Ali Büyüksayar), Bardhi (Dk. 63 Atalay Babacan), Serkan Göksu (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Oğuz Yıldırım, Hoti, Soukou (Dk. 79 Barış Ekincier), Minchev
Gol: Dk. 41 Hoti (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Furkan Apaydın, Dk. 8 Bardhi, Dk. 76 Cihan Topaloğlu, Dk. 82 Cavare, Dk. 90 Atalay Babacan (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 8 Efkan Bekiroğlu, Dk. 77 Cem Tuna Türkmen, Dk. 90+4 Kitsiou, Dk. 90+7 Rodrigues (MKE Ankaragücü)