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Giriş Tarihi: 27.8.2024 13:34 Son Güncelleme: 27.8.2024 13:34

Al Ahli'den Mustafa Muhammed için 15 milyon Euro

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Nantes forması giyen Mustafa Muhammed için 15 Euro'luk teklif yaptı.

Al Ahli’den Mustafa Muhammed için 15 milyon Euro

Galatasaray'dan Fransız ekibi Nantes'e transfer olan Mustafa Muhammed'in talipleri artıyor. L'Equipe'te yer alan habere göre; Arabistan ekibi Al Ahli, Mısırlı golcü için 15 milyon Euro'luk teklif yaptı. Haberde Nantes'in bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.

Öte yandan oyuncu ile sadece Al Ahli'nin ilgilenmediği yazıldı. Marsilya ve Wolverhampton'ın 26 yaşındaki golcünün durumunu sorduğu ifade edildi. Mustafa Muhammed'in transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da aktarıldı. Nantes, tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'dan 5,75 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinde 82 maça çıkan Muhammed, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Al Ahli'den Mustafa Muhammed için 15 milyon Euro
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