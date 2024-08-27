Al Ahli’den Mustafa Muhammed için 15 milyon Euro

Galatasaray'dan Fransız ekibi Nantes'e transfer olan Mustafa Muhammed'in talipleri artıyor. L'Equipe'te yer alan habere göre; Arabistan ekibi Al Ahli, Mısırlı golcü için 15 milyon Euro'luk teklif yaptı. Haberde Nantes'in bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.

Öte yandan oyuncu ile sadece Al Ahli'nin ilgilenmediği yazıldı. Marsilya ve Wolverhampton'ın 26 yaşındaki golcünün durumunu sorduğu ifade edildi. Mustafa Muhammed'in transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da aktarıldı. Nantes, tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'dan 5,75 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinde 82 maça çıkan Muhammed, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.