BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sağ bek için Mukiele iddiası

Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi; Nordi Mukiele... Viapsg isimli internet sitesinde yer alan habere göre, PSG'nin gözden çıkardığı Mukiele'nin bir Türk takımıyla görüştüğü ve bu takımın muhtemelen Beşiktaş olabileceği iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcunun ayrıca Almanya'dan da bir takımla görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

Mukiele için Türk ve Alman kulübü dışında şu anda başka bir takımın teklifinin olmadığı kaydedildi. Beşiktaş, bu sezon daha önce PSG'den Cher Ndour'u bedelsiz olarak kiralamıştı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Mukiele'nin PSG ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 2022 yılından bu yana PSG'de forma giyen Mukiele, Fransız ekibinde çıktığı 45 maçta 4 asist yaptı.