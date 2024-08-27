Endrick’in her golü ve asisti bonus

Real Madrid'in daha önce transferi için anlaştığı ancak bu yaz kadrosuna kattığı Endrick, yeni takımıyla Santiago Bernabeu'daki ilk maçında golünü kaydetti.

Real Madrid'in Endrick transferinin detayları paylaşıldı. Globo'da yer alan haberde; İspanyol devinin Endrick'in her golü, asisti ya da aldığı penaltı için Palmeiras'a 35 bin euro ödeyeceği, bonus ödemelerinin toplam değerinin maksimum 12.5 milyon euroya yükselebileceği ifade edildi. İki takım arasındaki anlaşmaya göre Endrick'in kazanacağı bireysel ödüller ve oynayacağı maç sayılarının da bonuslarda bulunduğu aktarıldı.

TRANSFER 2022'DE AÇIKLANDI

Real Madrid, Endrick'i transfer ettiğini 2022'de duyurmuştu. O dönemde 16 yaşıda olan genç futbolcu, 18 yaşına girmediği için Real Madrid'in kadrosuna dahil olamamıştı.