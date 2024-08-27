FENERBAHÇE HABERLERİ: Cristian Medina transferi ağzından kaçırdı!

Fenerbahçe Yönetimi hem düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor hem de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transfer isteklerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fred'in partneri olarak düşünülen Medina için sarı-lacivertli idareciler teklif yükseltme kararı aldı. Fenerbahçe'nin ilk teklifi Boca Juniors'a yetersiz gelmesinin yanında 22 yaşındaki futbolcuyu başka kulüpler de istiyor. Bu gelişmelerin ardından transferi mutlu sonla bitirmek isteyen yönetimin Arjantin kulübü ile bir kez daha masaya oturacağı ve yeni bir teklif sunacağı bildirildi.

TRANSFER KONUŞMASI İFŞA OLDU

Boca Juniors'da forma giyen Arjantinli futbolcunun antrenmandaki transfer konuşması ifşa oldu. Takım arkadaşı Miguel Merentiel ile sohbet ederken sesi duyulan genç futbolcu, "Şimdi ayrılmazsam bir daha gitmem. Ömür boyu sözleşme imzalamam gerekiyor." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina'nın da transfer etmek istediği 22 yaşındaki orta saha için Sarı-lacivertlilerin 11 milyon euro teklif ettiği ancak Boca Juniors'ın bu rakamı kabul etmediği iddia edildi. (Milliyet)