FENERBAHÇE HABERLERİ: Gerekli Dersler Çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında alınan 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyeti Fenerbahçe adına rüzgârı bir anda tersine çevirdi. Önce Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile eşleşen ve elenen sarı-lacivertli takımda, Göztepe deplasmanında da 90+5'te yenilen golle iki puan bırakılması takımda bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesiydi.

''MAÇLARI BİTİREMİYORUZ''

Ancak bu sonuçların ardından hem Teknik Direktör Jose Mourinho hem de kaptanlar devreye girdi ve takımı ayağa kaldırmayı başardı. Sarı-lacivertli takımda ayrıca her futbolcu, Göztepe maçındaki son dakika golünü analiz ederek mücadeleye son dakikaya kadar devam etmenin önemini anlamış oldu. Zaten, Mourinho da ikinci haftaki mücadelenin ardından, "Maçın ikinci yarısında ilk yarıda bulamadığımız boşlukları bulduk, 3. golü atıp maçı bitirecek fırsatlar yakaladık. Ama yararlanamadık. Dolayısıyla birinci sebep olarak bunu gösterebilirim. Maçları bitiremiyoruz. Maçları öldürecek fırsatları değerlendiremiyoruz" diyerek son dakikaya kadar tam konsantrasyon istediğini ortaya koymuştu. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında tam da bunu yaptı. Skora bakmadı, ne olursa olsun mücadeleyi bir an bile bırakmadı, rakibine çok az fırsat tanıdı...

Böylece de 5-0 gibi farklı bir galibiyet ortaya çıkmış oldu. Öte yandan Mourinho'nun bu maçtan sonra oyuncularını tek tek tebrik ettiği ve aynı anlayışı her maçta istediği öğrenildi.



MEDINA'YA YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Fenerbahçe Yönetimi hem düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor hem de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transfer isteklerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fred'in partneri olarak düşünülen Medina için sarı-lacivertli idareciler teklif yükseltme kararı aldı. Fenerbahçe'nin ilk teklifi Boca Juniors'a yetersiz gelmesinin yanında 22 yaşındaki futbolcuyu başka kulüpler de istiyor. Bu gelişmelerin ardından transferi mutlu sonla bitirmek isteyen yönetimin Arjantin kulübü ile bir kez daha masaya oturacağı ve yeni bir teklif sunacağı bildirildi. (Milliyet)