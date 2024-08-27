FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan Dorgu için 10 milyon euro

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasında Patrick Dorgu var. Danimarkalı sol bek için bu hafta içinde İtalyan ekibine resmi teklifini iletecek. Geleceği parlak olan Dorgu için Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçe ise 10 milyon euro...Lecce'nin geçen sezon başında 200 bin euroya Nordsjaelland'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu, Jose Mourinho faktöründen dolayı Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler, bu hafta içinde Patrick Dorgu transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Eğer Lecce ikna edilemezse; alternatiflere yönelinecek ve İngiltere'ye çıkarma yapılacak.