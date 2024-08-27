GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’dan sol bek hamlesi!

Galatasaray'da sol bek arayışlarının hız kazandığı dönemde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, kariyerine Fransa'da devam eden tecrübeli futbolcu Nicolas Tagliafico'yu, gündemine aldığı öne sürüldü.



Fransa basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Olimpik Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, sol bek transferinde önceliği Arjantinli futbolcuya verdiği aktarıldı. Nicolas Tagliafico'nun Olimpik Lyon'un Fransa Ligue 1'de oynadığı son maçta kadroda olmadığı vurgulandı. Öte yandan Galatasaray'ın Christopher Operi için bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Christopher Operi'nin Galatasaray'a önerildiği ancak kurmayların bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı. Galatasaray ile Le Havre arasında Christopher Operi için bir görüşme olmadığı kaydedildi. Nicolas Tagliafico'nun Olimpik Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Beşiktaş'la da anılan Arjantinli sol bekin güncel piyasa değeri 8 milyon euro. (Milliyet)