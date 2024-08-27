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Giriş Tarihi: 27.8.2024 13:47

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Hermoso'ya teklif

Galatasaray, bonservisi elinde olan İspanyol stoper Mario Hermoso'yu gündemine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Hermoso’ya teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir isim ortaya atıldı. Haluk Yürekli'nin haberine göre; sarı kırmızılı takım, bonservisi elinde olan sol stoper Mario Hermoso ile ilgileniyor. Haberde yönetimin ilk teklifi yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Abdülkerim'in formsuzluğu sonrası harekete geçen Galatasaray, yeni sezonda sorun yaşamamak adına transferi kısa süre çinde bitirmek istiyor. 29 yaşındaki İspanyol stoper, Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıktı. Oyuncu ile birçok kulübün ilgilendiği biliniyor. Atletico'da toplamda 174 maça çıkan Hermoso, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.


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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Hermoso'ya teklif
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