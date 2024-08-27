Göztepe’den Cedric Soares atağı

Trendyol Süper Lig'de transfer harekatını sürdüren Göztepe'den yeni bir hamle gelmek üzere... Sarı-Kırmızılı ekip, son olarak Arsenal forması giyen 32 yaşındaki Portekizli sağ bek Cedric Soares'e kanca attı. Özellikle sağ bekte büyük boşluklar veren İzmir temsilcisi, yapacağı nokta atışı bir transferle bu sorunu ortada kaldırmak istiyor. Alanyaspor maçında bu bölgede oynayan Lasse Nielsen'in yavaş kalması nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov, bu bölgeye transfer için yönetimden talepte bulundu. Şu an boşta olan oyuncuyu kıskacına alan kurmaylar, önümüzdeki günlerde, nabız yoklayacak.

FAZLA FORMA GİYEMEDİ

Geçen sezon Arsenal ile 5 maça çıkan oyuncu yalnız 1 kez ilk 11'de forma giydi. Daha çok oynayarak kendini gösterebileceği bir takımda mücadele etmek isteyen Soares, bu sezon Arsenal'in U21 takımıyla müsabakalara çıkmaya başlamıştı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, oyuncuyu takımda düşünmeyince İngiliz ekibiyle kontrat yenilemeyen Soares boşa çıktı.

Bonservisi elinde olan oyuncunun önümüzdeki günlerde gelen teklifleri değerlendirerek imzayı atacağı kaydedildi. Deneyimli sağ bek oyuncusu Cedric Soares, geçen sezon ocak ayı transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle temasa geçerek masaya oturmuştu. O dönem Arsenal'in oyuncusu olan Soares, yüksek bonservis ücreti nedeniyle anlaşma sağlayamamış ve taraflar transferden vazgeçmişti. (Fanatik)

