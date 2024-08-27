Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Galatasaray, Devler Ligi bileti için sahaya çıkıyor! Young Boys maçında 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 27.8.2024 20:46 Son Güncelleme: 27.8.2024 20:55

SON DAKİKA: Galatasaray, Devler Ligi bileti için sahaya çıkıyor! Young Boys maçında 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

SON DAKİKA: Galatasaray, Devler Ligi bileti için sahaya çıkıyor! Young Boys maçında 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Young Boys ile oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, rövanş mücadelesinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak istiyor. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem, Batshuayi, Icardi.

YOUNG BOYS: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak.

Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Devler Ligi bileti için sahaya çıkıyor! Young Boys maçında 11’ler belli oldu…
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