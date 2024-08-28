Başakşehir evinde tur için sahaya çıkıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında0-0 sona eren ilk müsabakanın ardından turuncu-lacivertlilere her türlü galibiyet turu getirecek. Avrupa kupalarında 55 maça çıkan İstanbul kulübü 21 galibiyet alırken 21 mağlubiyet yaşadı. Bu arada Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ousseynou Ba'nın yanı sıra tedavileri süren Matchoi Djalo ile Patryk Szysz ve UEFA listesinde adı bulunmayan ve Fenerbahçe'den transfer edilen Miguel Crespo forma giymeyecek.BAŞAKŞEHİRTeknik Direktörü Çağdaş Atan, St. Patrick's maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan 44 yaşındaki hoca, "Heyecanlıyız, istekliyiz, hazırız.Son iki-üç sene içindeki Başakşehir'in en önemli maçlarından biri. Hem finansal durumumuz hem gençleri parlatmak hem de kulübün marka değerini yukarı çekebilmek için çok önemli final maçı.dedi.