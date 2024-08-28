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Giriş Tarihi: 28.8.2024 19:07

Başakşehir'in rakibi St. Patrick's | CANLI

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, sahasında St. Patrick's ile kozlarını paylaşıyor... Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

Başakşehir’in rakibi St. Patrick’s | CANLI

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir evinde St. Patrick's Athletic karşısında tur için sahaya çıkıyor. Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Macar hakem Balazs Berke yönetiyor. İrlanda'da oynanan ilk maç golsüz tamamlandı. Temsilcimiz maçı kazanması durumunda UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Başakşehir 0-0 St. Patrick's | CANLI

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRICK'S 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Pelkas, Onur, Berkay, Deniz, Davidson, Piatek.

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia.

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde 3 numaralı organizasyonunda temsilcimiz Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's takımını konuk ediyor.

Kazanan takımın adını Konferans Ligi'ne yazdıracağı mücadele saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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Başakşehir'in rakibi St. Patrick's | CANLI
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