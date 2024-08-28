Başakşehir’in rakibi St. Patrick’s | CANLI

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir evinde St. Patrick's Athletic karşısında tur için sahaya çıkıyor. Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Macar hakem Balazs Berke yönetiyor. İrlanda'da oynanan ilk maç golsüz tamamlandı. Temsilcimiz maçı kazanması durumunda UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
Başakşehir 0-0 St. Patrick's | CANLI
BAŞAKŞEHİR - ST. PATRICK'S 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Pelkas, Onur, Berkay, Deniz, Davidson, Piatek.
St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia.
BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde 3 numaralı organizasyonunda temsilcimiz Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's takımını konuk ediyor.
Kazanan takımın adını Konferans Ligi'ne yazdıracağı mücadele saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.