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Giriş Tarihi: 28.8.2024 14:56

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: AEK'dan Aboubakar açıklaması!

Yunan ekibi AEK'dan, Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istediklerine dair çıkan iddialara yalanlama geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: AEK’dan Aboubakar açıklaması!

İsmi Yunan ekibi AEK ile anılan Vincent Aboubakar için Yunan ekibinden açıklama geldi. Sportime'ın haberine göre AEK, Vincent Aboubakar'ın satın alınmasıyla ilgili haberleri reddetti. Sarı-siyah kulüp yöneticileri çıkan iddialar ile ilgili Yunan basınına ''Transfer çalışmalarımız sürüyor. Hücuma takviye yapacağız ancak Aboubakar'a ilgimiz yok.'' açıklaması yaptı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti. (Sporx)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: AEK'dan Aboubakar açıklaması!
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