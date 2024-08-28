FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da Cristian Medina için flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Boca Juniors'un orta saha oyuncusu Cristian Medina konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Gaston Edul, transfer görüşmelerindeki son durumu Arjantin basınına anlattı. Gaston Edul, "Fenerbahçe, Boca'ya 8'i garanti, toplamda vergiler dahil 11 milyon euroyu bulan resmi bir teklif yaptı. Bu durumda Boca Juniors'un vergi ödemesine gerek kalmıyor, ancak Arjantin ekibi bu teklife yanıt vermedi.

20 MİLYON EUROYA SERBEST

Cristian Medina'nın serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Fiorentina da Medina'nın durumunu soran bir başka kulüp, ancak iki kulüp arasındaki pazarlıklar maddi sebeplerden dolayı durma noktasına geldi. Fenerbahçe'nin yeni bir teklifle Boca'nın kapısını çalacağını düşünüyorum. Sarı-Lacivertliler'in bu teklifi 13-14 milyon euro seviyelerine ulaşabilir. Medina, bu transfer döneminde bir Avrupa takımında forma giymek istiyor."

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Boca Juniors'un 22 yaşındaki oyuncusu için 15 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor. Cristian Medina'nın Boca Juniors ile olan sözleşmesi 2027 yılının Aralık ayında sona eriyor. Genç oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Boca Juniors formasıyla toplamda 153 maça çıkan Cristian Medina, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

MEDİNA'DAN TEHDİT

TYC Sports'ta yer alan habere göre, takım arkadaşı Miguel Merentiel ile sohbet ederken sesi duyulan Medina, "Şimdi ayrılmazsam bir daha ayrılamam. Ömürlük bir sözleşme imzalamam gerekiyor" ifadelerini kullandı. (Akşam)