FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da sol stopere Hermoso

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Orta sahaya kaliteli bir isim arayan Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho'nun sol ayaklı stoper isteği nedeniyle bu bölge için temaslara başladı. Sarı-lacivetlilerin sportif direktörü Mario Branco, Galatasaray'ın da görüşme halinde olduğu Mario Hermoso'yu gündemine aldı.

KARİYERİNDE İSPANYA DIŞINA ÇIKMADI

Futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sonrasında ülke dışına çıkmayan 29 yaşındaki oyuncu, 2019- 2024 yılları arasında formasını giydiği Atletico Madrid'den ayrıldığı için bonservisi elinde. Bu durumu fırsat olarak gören sarı-lacivertliler, senelik 5 milyon Euro isteyen ve imza parası talep eden İspanyol stoperle anlaşmak için ezeli rakibi Galatasaray'la yarışacak. Sarı-kırmızılıların da istediği oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

LA LİGA'DA 185 MAÇA ÇIKTI

Mario Hermoso, Real Madrid'in U17, U18, U19 ve C takımlarında forma giydi. Buradan Real Castilla'nın yolunu tutan fubolcu, sonrasında Real Valladolid'e kiralandı. Espanyol'a 12.5 milyon Euro bonservisle giden stoper, 25 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer oldu. La Liga'da toplam 185 maça çıktı. 10 gol-5 asist kaydetti. Kariyeri boyunca ise 304 karşılaşmada forma giydi. 15 gol-12 asiste imza attı. Hermoso, İspanya Milli Takım formasını ise 5 kez terletti.