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Giriş Tarihi: 28.8.2024 15:01

GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'den yenilgi sonrası flaş paylaşım!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenmelerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: İcardi’den yenilgi sonrası flaş paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 mağlup oldu ve toplamda 4-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılıların Young Boys karşısında etkisiz kalan isimlerinden Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İŞTE MARUO ICARDİ'NİN PAYLAŞIMI;

"İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz."

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GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'den yenilgi sonrası flaş paylaşım!
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