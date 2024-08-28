Mattia Croci-Torti: Avrupa Ligi’nde başarılı olmak ve ileriye gitmek istiyoruz

İsviçre ekibi Lugano, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İsviçre temsilcisinde teknik direktör Mattia Croci-Torti ile futbolculardan Renato Steffen düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça hazır olduklarını aktaran Mattia Croci-Torti, "Gayet hazırlıklı olarak buraya geldik. Bir hafta bir dinlenme süremiz oldu. Bu süre içinde psikolojik olarak da gayet iyi hazırlandık. Kazanmaya geldik" diye konuştu.

'GEÇEN SENE BURADA GALİP GELMİŞTİK'

Mattia Croci-Torti, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz ve ileriye gitmek istiyoruz. İyi hazırlandık. Beşiktaş'ın önemini biliyoruz. İyi bir takım. Güçlü bir takım ama biz de geçen seneki maçımızı da unutmayalım. Geçen sene burada galip gelmiştik. Bu sefer de amacımız, isteğimiz, hazırlıklarımız kazanmak için."

'GEÇEN SENE BÜYÜK BİR BASKI VARDI'

Beşiktaş'ta değişen oyunculardan ziyade mantalite değişikliğinin olduğunu söyleyen Croci-Torti, "Sezon başında 5-0'lık bir Galatasaray galibiyeti. Ondan sonra yine ligde iki maç kazanıldı. Dolayısıyla mantalite değişikliği olarak bu şu anda daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim için değişen fazla bir şey olmayacak. Biz de geçen seneki gibi çıkıp burada başarılı olmaya çalışacağız. Geçen sene statta maç başlar başlamaz ıslıklamalar başlamıştı. Büyük bir baskı vardı. Bu endişeyi geçen hafta oynadığımız maçta hissetmedik. Bunun için ben mantalite değişikliği var dedim" ifadelerini kullandı.

RENATO STEFFEN: 'TURU ATLAMAK İSTİYORUZ'

Lugano formasını giyen kanat oyuncusu Renato Steffen ise "Kendi açımdan beklentilerim yüksek takımın da beklentileri yüksek. Yarın kolay bir maç olmayacak. Ama buraya galibiyet için geldik. Turu atlamak istiyoruz" diye konuştu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Steffen, "Tatil bana Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çok iyi geldi. Dinlenebildim. Kendi açımdan bakarsak benim için zor bir turnuvaydı. Çünkü fazla dakika alamadım ama milli takım için çok iyi turnuva oldu. Şu an çok iyi formdayım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hazırım. Yarınki maç için çok motiveyim. Milli takımdan döndükten sonra tabii ki takımıma yardım etmek benim için çok çok önemli. Milli takımı sorarsanız tabii ki yaşım da biraz ilerliyor ama milli takım benim için çok önemli. Ben yarınki maça hazırım ve takımıma yarın yardım etmek için sahada olacağım" şeklinde konuştu.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR

İsviçre temsilcisi Lugano, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan idmanın ardından Lugano, yarın oynanacak karşılaşma için kampa girdi.