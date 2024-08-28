Toni Kroos’tan Arda Güler’e telefon!

Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği LaLiga'daki temsilcimiz Arda Güler, ilk 11 başladığı Real Valladolid - Real Madrid maçında dikkatleri bir kez daha üstüne çekmeyi başardı. 69 dakika sahada kalan Arda, istikrarlı performansı ile takımının 3-0'lık galibiyete uzanmasında önemli bir rol oynadı. AS'ta yer alan habere göre genç yıldızın Real Madrid'de bu sezon daha büyük bir rolü olacağı ve çok daha fazla oynayacağı belirtildi.



Güler, ilk 11 başladığı Real Valladolid maçı boyunca kaleyi 5 kez yokladı, 3 kez faule maruz kaldı. Bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi. Ayrıca ilk 11 başladığı maçtan sonra yetenekli temsilcimizi, futbolun yaşayan efsanelerinden olan ve EURO 2024'te emekliliğini açıklayan Toni Kroos aradı. Defensa Central'ın haberine göre Arda Güler'i arayan Kroos, "Çok utangaçtın, bırak kendin ol..." "Çok kaliteli bir oyuncusun, buna inanman gerekiyor" dedi.

EA FC 25'E TEPKİLER YAĞDI



Bu sezon, önceki sezonlara göre daha fazla süre alarak kendini Ancelotti'ye ispatlama fırsatı bulacağı konuşulan genç temsilcimize ayrıca Real Madrid taraftarlarının da desteği en üst seviyede. Yine İspanyol kaynaklarından aktarılan haberde Madridli taraftarlar, oyuncumuzun "EA FC 25" oyunundaki puanlamasının düşüklüğü sebebiyle yapımcı şirkete tepkiler yağdırmakta. Planeta Real Madrid sitesinde yer alan haberde konudan şu şekilde bahsedildi; "Sezonun son bölümündeki muhteşem performansına ve neredeyse yarı finale çıktığı EURO 2024'teki istatistiklerine rağmen ona ortalama 78 puan verdiler. Ceballos'a 79 puan vererek onu genç Osmanlı'nın üstünde tutmaları hiç mantıklı değil." (Fotomaç)