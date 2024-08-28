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Giriş Tarihi: 28.8.2024 09:55

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi bileti için sahaya çıkacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

AA
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi bileti için sahaya çıkacak

Bordo-Mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı takımdaki yerlerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi bileti için sahaya çıkacak
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