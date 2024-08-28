Wout Weghorst Ajax’a doğru

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, Burnley'den Wout Weghorst'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Weghorst'un bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıdı. Hollandalı golcü transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

AYRILIK SONRASI ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberde, Ajax'ın Milan'la Silvano Vos'un transferi için anlaştığı belirtildi.



Ekonomik olarak zorluklar yaşayan Ajax'ın bu transferden bonuslarla birlikte 5 milyon euro kazanacağı ve Vos'un transferiyle Weghorst için kaynak sağlandığı kaydedildi.

''HOLLANDA KESİNLİKLE BİR SEÇENEK''

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da tamamlayan Wout Weghorst, Hollanda'ya geri dönmenin ve Ajax'ta oynamanın kendisi için seçeneklerden biri olduğunu söylemişti. (Ntvspor)



Kicker'a geçtiğimiz ay verdiği röportajda Hollandalı golcü, "Benim için genel olarak transfer paketinin uygun olması gerekiyor. Ailece çok fazla seyahat ediyoruz. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum. Bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü. Fazla söze gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

WOUT WEGHORST'UN KARİYERİ

Hollanda'da Deto, Willem II, Emmen, Heracles ve AZ Alkmaar formalarını giyen Wout Weghorst, 2018'de Wolfsburg'la anlaştı. Wolfsburg'dan Burnley'ye 2022'de transfer olan deneyimli golcü ertesi sezonun ilk bölümünü Beşiktaş'ta, ikinci bölümünü ise Manchester United'a kiralık olarak geçirdi. Weghorst, geçtiğimiz sezonu ise Hoffenheim'da tamamladı. Hollandalı golcü kariyeri boyunca çıktığı 490 maçta 184 gol ve 60 asist kaydetti. Burnley'nin bu sezon ligdeki 3 maçının ikisinde kadroda yer alan Wout Weghorst, toplam 23 dakika süre aldı.