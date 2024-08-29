Harry Kane’den Galatasaray ve Arda Güler sözleri

Bundesliga'daki ilk sezonunda 36 gol atarak ilk kez bu ödüle hak kazanan İngiliz yıldız Allianz Arena'daki Bayern Münih müzesinde gerçekleştirilen törenin ardından Mourinho'dan Galatasaray'a kadar çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'ye gelen Jose Mourinho ile Tottenham'da çalıştın. Onun için neler söylersin?

"Jose Mourinho, tartışmasız dünyanın en iyi teknik adamları arasında yer alıyor. Harika bir kariyeri var. Büyük kupalar kazandı ve gittiği her yerde şampiyonluk yaşadı. Onunla çalışmak gerçekten benim için büyük bir ayrıcalıktı. Hem tecrübesi yüksek hem de çok zeki bir teknik adam. Ondan çok şey öğrendim ve Fenerbahçe'de de başarılı olacağına inanıyorum."

Galatasaray'la geçen sezon Devler Ligi'nde zorlu maçlar yaptınız. Onlar için neler söylersin?

"Evet söylediğin gibi gerçekten de iki karşılaşma da gerçekten çok zordu. Galatasaray'ın hücumda kaliteli oyuncuları vardı. Açıkçası İstanbul'daki maçta çok önemli fırsatlar yakaladılar ve bizi genel anlamda sıkıntıya soktular. Kazandık ama şans da yanımızdaydı. Özellikle Türkiye'deki maçta inanılmaz bir atmosfer vardı. Hayatımda hiç bu kadar gürültülü bir atmosferde maç oynamamıştım. O karşılaşmayı unutmayacağım."

Real Madrid'de oynayan Arda Güler için yorumun nedir?

"Arda Güler çok yetenekli bir futbolcu. Real Madrid gibi bir kulüpte oynuyor. Çok önemli bir oyuncu olacağı kesin. Önünde büyük bir gelecek var. Son Avrupa Şampiyonası'nda da dikkat çekici bir performans sergiledi."

(Fanatik)